Plano orçamental para o próximo ano aprovado por unanimidade

O ponto 5 da ordem do dia referia que iriam ser apresentadas as opções do plano e propostas para o Orçamento Municipal de 2019.

“Esta proposta de orçamento assenta em vários pontos estratégicos. Estamos fortemente empenhados na reabilitação da rede viária e no lançamento do concurso público para a construção do eixo da cortiça. Pretendemos fazer uma aposta na reabilitação de centros urbanos. Na mobilidade um dos projetos é a criação de um passe único para início de 2019, em parceria com a AMP – área metropolitana do Porto.

Já no setor da educação vamos fazer um investimento na escola de Fiães, que já se encontra em obras e pretendemos abrir concurso público para a reabilitação da escola Fernando Pessoa, em Santa Maria da Feira”, começou por enumerar Emídio Sousa, acrescentando que outras das mediadas a implantar em 2019 são “a abertura de concurso público para a criação da piscina de Canedo, a construção de novos bairros sociais em Milheirós de Poiares, o início das obras no pavilhão de Mozelos, a ligação do passadiço de Fiães às Caldas de São Jorge, um novo programa de apoio à cultura para aquisição de equipamentos e obras mais pontuais, a entrada em funcionamento do novo portal online da Câmara Municipal e uma forte aposta no desenvolvimento económico das empresas”.

Em resposta Filipe Moreira, da CDU, afirmou que o orçamento proposto “não quer resolver as questões de mobilidade e das barreiras arquitectónicas”, que, na área da educação, “não se fala da construção de uma nova escola secundária” e que, no desporto, continua a haver demasiado enfoque no futebol em detrimento de outras modalidades.

