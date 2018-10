Ortopedia e Pediatria marcam presença nas Jornadas do CHEDV e CHBV

A Ortopedia será uma das 14 especialidades com representação na edição de 2018 das Jornadas do Internato Médico (JIM) que chegam a Santa Maria da Feira entre os dias 17 e 19 de Outubro. Neste momento, a especialidade conta com sete internos em formação e 18 especialistas no quadro, sendo a equipa comandada pelo Dr. António Miranda, no Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV). “Atuamos em duas vertentes: uma delas diz respeito ao serviço de urgência, na vertente traumatológica, e depois toda a patologia degenerativa que seguimos em consulta externa, tratando os casos necessitados em bloco operatório. A nossa missão é respondermos às necessidades da população neste campo em tempo útil, que atualmente é uma limitação que o serviço apresenta, devido à grande procura que existe. Ainda não conseguimos ter um tratamento em tempo útil como desejávamos, mas é certamente um dos nossos objetivos” – avança o diretor da especialidade, descrevendo o trabalho desenvolvido diariamente. No entanto, os indicadores são tudo menos negativos: o serviço de Ortopedia do CHEDV apresenta os níveis de produção por médico mais elevados a nível nacional. “Quem está do outro lado, quem espera uma consulta ou cirurgia, obviamente que não fica satisfeito com o tempo de espera. No entanto, visto deste lado, temos uma produção por médico em termos de consultas que é a maior do país. Para a nossa dimensão, temos uma resposta que efetivamente não consegue ser melhor. Lidamos com alguma falta de recursos humanos, mas há limitações físicas que não conseguimos ultrapassar.

