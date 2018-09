Ouro Feirense na Matemática

Tem apenas 14 anos e é mozelense. Na próxima semana irá regressar às aulas para frequentar o nono ano no Colégio Internato Claret, em Vila Nova de Gaia. Agora, regressa de São Tomé e Príncipe onde, juntamente com três colegas, representou Portugal na oitava edição das Olimpíadas da Matemática organizadas pela CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Regressou a casa, no passado dia 9 de Setembro, com uma medalha de ouro.

O Jornal N esteve à conversa com Tiago Marques, que nos revelou o segredo para o ouro, falou-nos do seu gosto pelos números e nos contou como foi a sua primeira experiência numa prova internacional.

