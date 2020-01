A Padaria e Pastelaria Rainha 6, localizada na Avenida Francisco Sá Carneiro, em Santa Maria da Feira, e produtora certificada de Fogaça, abriu portas há 18 anos. A casa, gerida por Artur Rocha, decidiu ser parte integrante do processo de certificação, por entender que esta seria “uma forma de dar ao cliente a garantia de que o produto é de qualidade”. “Quando falamos do processo de certificação, estamos simultaneamente a dar ao cliente a certeza de que o nosso produto é diferente. É um selo de confiança e qualidade” – afirma Artur Rocha, sócio-gerente do espaço.