Pai Natal chega a Santa Maria da Feira na próxima sexta-feira

Com fogo de artifício noturno

No próximo dia 29 de novembro, sexta-feira, na Praça da República, Santa Maria da Feira irá receber o Pai Natal. Os habitantes de Perlim irão realizar uma descarga de fogo-de-artifício pelas 21h30 de forma a mostrar à cidade “o significado das sete cores do arco-íris”.

O Natal de 2019 será o mais colorido de sempre, com a celebração do arco-íris, assinalando a tolerância, a inclusão e a diversidade. Os habitantes de Perlim vão contar à cidade os “tesouros” que se podem encontrar no maior e parque de Natal do país.

“O cor-de-laranja simboliza a Aventura, o Amarelo a Alegria, o Verde a Esperança, o Azul, que representa a Serenidade, o Anil a Sinceridade e o Violeta a Magia. Falta apenas o Vermelho, nada mais, nada menos do que a primeira cor do arco-íris, que representa o Amor”, explicam em comunicado.

