Para Guardar e Recordar

Loja oficial : S.M.Store com várias ofertas de merchandising.

Na Praça da Nau, mesmo ao pé da entrada para o Terreiro, existe o paraíso das recordações.

É ali que se encontra a Loja Oficial da Viagem, a S. M. Store.

O espaço tem loja online aberta durante todo o ano. Já a física, essa, para já está presente nos grandes eventos de Santa Maria da Feira a nível cultural: o Perlim e a Viagem Medieval.

Futuramente a S M Store quer estar, também, na festa das Fogaceiras e no Imaginarius. Quem o diz é Vânia Costa, responsável pela loja oficial dos produtos de Santa Maria da Feira que tem tido nesta edição, segundo a mesma, “uma adesão muito interessante”.

Ali pode encontrar um pouco de tudo. Tudo oficial. “De ano para ano temos criado e diversificado a quantidade de produtos oficiais, porque é isso que nos distingue dos demais mercadores. Além disso eu, além de gerir a loja oficial, sou designer e os produtos oficiais são desenhados ou desenvolvidos por nós, ou então contratámos fornecedores externos e somos nós que acompanhamos a criação desses mesmos produtos, e tentámos certificar-nos que são produzidos exclusivamente para nós”, explica a responsável.

A novidade de 2018 é as jóias, mais concretamente as três peças oficiais inspiradas no romance de D.Pedro e D.Inês, o tema da 22ª edição do evento.

“ O anel, mais especificamente, tem sido um sucesso e está esgotado já há alguns dias”, diz Vânia, para depois acrescentar que outra das novidades é, também, “uma linha de produtos de merchandising infantil nomeadamente estojos, lápis, borrachas. No fundo, uma linha de ilustração só nossa”, afirma.

Os “best seller”, as t-shirts personalizadas com desenhos originais e com mensagens alusivas à Viagem, também têm sido um sucesso. Vânia, ao explicar isto, afirma que “existem dois tipos de compradores”.

