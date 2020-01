Para a Pastelaria Renascer, situada na Rua Dr. Henrique Veiga Macedo, em Santa Maria da Feira, a feitura da fogaça já não apresenta qualquer novidade. Joaquim Pinto, colaborador do espaço, já fabrica fogaça há mais de três décadas, tendo iniciado em 1984, e o produto manteve-se como o forte da Pastelaria durante todo este espaço temporal. “Contrariamente ao que possa parecer, fazer fogaça é algo complicado. Leva o seu tempo” -afirma. Pode ser complicado, mas não tem segredos. “Para mim, a fogaça já não tem segredos. Há aspectos relevantes, sem dúvida, que se prendem mais com a sua confecção e com o trabalhar da massa. A receita está divulgada na internet, qualquer pessoa pode ter acesso, não é segredo algum. Mas tem aqueles pequenos detalhes que precisam de uma atenção especial” – realça Joaquim Pinto.