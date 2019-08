Património Religioso também ganha destaque na Viagem Medieval

Como tem sido habitual desde 2013, as Visitas ao Património Religioso – Igreja Matriz de S. Nicolau da Feira têm como guias, Voluntários que encarnam as personagens de individualidades que estão historicamente ligadas à Igreja e ao Convento dos Lóios, como: D. Manuel Pereira, Luísa Gusmão, D. Isabel de Castro D. Diogo Pereira, Ana Meneses; João Pereira, Rodrigo da Madre de Deus, D. Gonçalo Pereira, Avô de uma das figuras mais importantes da igreja Católica do seu tempo, o Santo Condestável – São Nuno Álvares Pereira. Este projeto é coordenado por Roberto Carlos Reis. A partir de personagens ligadas à História do Convento, os visitantes são convidados a percorrer os espaços seculares que pertenceram à Congregação de S. João Evangelista, vulgarmente conhecida dos Loios, admirando os magníficos altares de talha dourada, as imagens de santos, dos quais se destaca a do Mártir S. Sebastião que sai todos os anos na festa da Fogaceiras, de S. Nicolau da Feira, de Santo Elói, S. Lourenço Justiniano, de nossa Senhora das Graças. Uma pintura barroca que retrata o Sermão de Santo António aos Peixes, merecerá também a atenção dos visitantes. Pretende-se que estas personagens historicamente ligadas à Igreja Matriz de S. Nicolau da Feira e ao Convento dos Lóios mostrem aos visitantes os tesouros da talha dourada, das pinturas, dos paramentos e de imagens pertenças da Paróquia de S. Nicolau da Feira.