Perlim 2017: Uma televisão oficial no festejo do 10º aniversário e outras novidades

O Pai Natal chega dia 30 ao Castelo e a festa poderá ser vista do céu… as luzes de Natal vão iluminar o centro histórico num espectáculo

“nunca antes visto”, tudo isto e muito mais será revelado na Top (Televisão Oficial de Perlim) pronta a sintonizar a magia do parque

natalício mais emblemático do país.

O Jornal N quis saber das surpresas preparadas para festejar o 10º aniversário de Perlim e foi espreitar os preparativos para o evento na Quinta do Castelo. Esperam-se milhares de visitantes do dia 1 a 31 de Dezembro. Em 2016, foram 120 mil os visitantes que não quiseram perder as histórias e tropelias dos gnomos mágicos de Santa Maria da Feira. Mas, este ano, a organização quer superar-se na experiência, e não em número. Paulo Sérgio Pais, director da Feira Viva, e responsável pelo evento, garante que a ideia é “construir memórias” em quem vem e, para isso, a aposta vai para os conteúdos totalmente originais, e para o aumento da capacidade de diversões.

Quais são as novidades de Perlim para este ano?

Para a 10ª edição obviamente que nos esforçámos com especial ênfase para reforçar a dinâmica de conteúdos, a procura do inédito, que é uma procura incessante. Temos aquela divisão equilibrada entre os espectáculos e as diversões, e reforçámos essa vertente com o aumento da capacidade dos espectáculos e das áreas temáticas.

Vai haver uma televisão oficial para Perlim?

Um dos factores que será notório, será a TOP, é a televisão oficial de Perlim. Uma das novas áreas temáticas com interacção com o público. Pretende-se que seja um estúdio, com reportagens, a análise do horóscopo, meteorologia e um conjunto de actividades, tratando-se mesmo de uma televisão oficial de Perlim e por vezes com a partilha de conteúdos nas redes sociais.

