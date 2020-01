Pingo Doce Santa Maria da Feira

O Pingo Doce de Santa Maria da Feira foi uma das primeiras 15 casas a obter a certificação da Fogaça de Santa Maria da Feira, entregues a 22 de Maio de 2018. O hipermercado sempre fez por “acompanhar este processo de perto”, e a obtenção do selo fez-se notar nas vendas da casa. “O facto de termos a certificação notou-se nas vendas. Queiramos ou não, existe sempre quem ache que a pastelaria de rua/tradicional tem mais valor que um hipermercado. No entanto, com o tempo, conseguimos esbater esse preconceito, e com a certificação notou-se realmente uma mudança drástica. E provando, claro que o consumidor muda de ideias. Nota que é um produto tão bom como o das restantes casas” – afirma Cristina Paiva, responsável pela secção da Padaria.