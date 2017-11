Polémica na EB1/JI do Cavaco

Bloco de Esquerda alertou para um episódio de bullying na Escola EB1/JI do Cavaco, em Santa Mara da Feira. Em comunicado, o partido refere que “no dia 16 de Novembro de 2017, cerca das 13h30, ocorreu um episódio de bullying, testemunhado por vários encarregados de educação que se encontravam no exterior das instalações da escola, aguardando a saída dos seus educandos. No momento da ocorrência, não estavam presentes assistentes operacionais no recinto, encontrando-se apenas uma assistente operacional na portaria, a realizar o controlo de entradas e saídas, não podendo, por isso, abandonar o local onde se encontrava, e, não podendo deste modo socorrer o aluno que estaria a ser agredido”.

O Jornal N também ouviu o relato de uma mãe, que não quis ser identificada, que testemunhou em parte o que aconteceu: “ia levar a minha filha e ouvi um senhor aos gritos a dizer à funcionária que estava um rapaz a ser pontapeado no recreio, e a pedir para que ela o fosse acudir. Nisto sai uma outra senhora do carro a dizer que estava a ver que estavam a pontapear o menino. Eu já só vi o menino a levantar-se, quando chegou ao pé dele uma outra auxiliar. A criança pareceu-me bem, ficou por um tempo no chão mas levantou-se e deve ter ido para as aulas à tarde, não parecia ferido” – diz. Sobre as situações de bullying, esta mãe desconhece casos em concreto, mas adianta: “Só esta semana soube que uns meninos partiram um vidro e do caso de um menino que se pendurou no gradeamento e ficou preso com o queixo no ferro e acabou por rasgá-lo totalmente em pânico, nessa altura também não estava nenhuma auxiliar e as consequências podiam ser muito graves” – conta.

