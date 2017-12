Presépios em cerâmica decoram a Capela do Castelo

O Natal já chegou à Capela do Castelo de Santa Maria da Feira. O espaço foi ocupado

por sete presépios, que ganharam vida pelas mãos do ceramista Delfim Manuel, e a

decoração foi inaugurada no passado dia 13 de Dezembro (quarta-feira). A exposição

poderá ser visitada até ao último dia do mês de Dezembro, e a entrada tem o custo de

um euro, sendo gratuita para crianças até aos 5 anos.

A iniciativa, que conta com a colaboração da Comissão de Vigilância do Castelo de

Santa Maria da Feira, será aberta ao público com horários repartidos: entre o dia 19 e o

dia 23, e entre o dia 26 e o dia 30, poderá visitar a Capela entre as 09h00 e as 12h30, e

entre as 13h30 e as 19h00. No dia 24, as portas estarão abertas entre as 09h00 e as

12h30, e entre as 13h30 e as 17h30. Já no último dia (31 de Dezembro), o horário de

visita será das 09h00 às 12h30, e das 13h30 às 18h00.

