Presidente da Assembleia Municipal faz ponto da situação da abertura do ano letivo

Pela primeira vez desde 2006 regista-se um aumento de crianças no pré-escolar

Na passada segunda-feira, 16 de setembro, o Presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria, reuniu-se com a vereadora do Pelouro da Educação, Cristina Tenreiro, para se inteirar da forma como decorreu a abertura do ano letivo no concelho de Santa Maria da Feira. A ocasião foi ainda aproveitada para fazer uma visita ao Agrupamento de Escolas da Corga de Lobão, visita que foi acompanhada pelo Diretor deste agrupamento, professor Manuel Couto.

O ano letivo de 2019/2020 fica marcado pela inauguração do Centro Escolar de Fornos – um investimento de 1,5 milhões de euros, composto por duas salas de jardim-de-infância e quatro do 1.º ciclo do ensino básico, refeitório, biblioteca, uma área de recreio e uma zona de jogos e que este ano será frequentado por cerca de 150 alunos – e pelo número de alunos a frequentar o pré-escolar, que este ano aumenta pela primeira vez desde 2006.

No agrupamento de escolas da Corga de Lobão, para além da escola sede, foram visitadas a EB1 Beira-Gião e o Centro Escolar da Igreja – Lobão, oportunidade que “serviu para contactar com os alunos, professores e funcionários, ver as condições das escolas e anotar os constrangimentos”.

Para o Presidente da Assembleia Municipal, Amadeu Albergaria, esta visita serviu para “fazer um ponto da situação sobre a abertura do ano letivo, bem como para desejar a toda a comunidade educativa um ótimo trabalho”.

