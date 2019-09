Presidente da Assembleia Municipal reúne com Vereador da Cultura

Em cima da mesa esteve o novo Programa de Apoio à Cultura

Na passada segunda-feira, 23 de setembro, o Presidente da Assembleia Municipal, Amadeu Albergaria, reuniu com o Vereador da Cultura, Gil Ferreira, para fazer um ponto da situação do investimento na cultura no município de Santa Maria da Feira. Em cima da mesa esteve a proposta de regulamento para o novo Programa de Apoio à Cultura (PAPC). O novo Programa de Apoio a Cultura procura cumprir com os objetivos da política cultural municipal de expandir o acesso, fomentar oportunidades e criar conexões. As medidas propostas são três: medida 1 – apoio à criação; medida 2 – apoio à programação; medida 3 – apoio a atividades pontuais. De acordo com a proposta agora apresentada, o objetivo é “reunir e considerar todo o ecossistema cultural, existente e potencial, que concorra para o desenvolvimento do território e das comunidades”.

