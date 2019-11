Presidente da Beira (Moçambique) visita Santa Maria da Feira

Emídio Sousa e Cristina Tenreiro acompanharam a visita do autarca

No âmbito do Plano de Reconstrução da Cidade da Beira, em Moçambique, assolada pelo ciclone Idai em março deste ano, o presidente daquela Câmara, Daviz Simango, esteve de visita (dias 7 e 8) a Santa Maria da Feira, desenvolvendo contactos com vários empresários e visitando várias instituições. O presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, e a vereadora da Educação, Cristina Tenreiro, acompanharam o autarca moçambicano nesta missão de encetar os contactos colaborativos essenciais para a reconstrução da cidade da Beira. Do programa, destacam-se a visita à Escola de S. João de Ver e à Obra de Frei Gil, recolhendo experiências nas áreas do ensino e dos cuidados à criança, mas também a visita a empresas e uma reunião com empresários feirenses de diferentes áreas da construção civil, onde foi apresentado o Plano Estratégico de Reconstrução da Região.

