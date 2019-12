Presidente da República visita Castelo da Feira e apela ao mecenato para preservação do património

A par da assinalação do 110.º aniversário da Comissão de Vigilância, Marcelo Rebelo de Sousa visitou o Castelo de Santa Maria da Feira e apela ao envolvimento do mecenato para as intervenções necessárias no ex-libris feirense

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, presidiu, na passada sexta-feira, a cerimónia comemorativa do 110.º aniversário da Comissão de Vigilância do Castelo da Feira. Na cerimónia, a Comissão de Vigilância alertou sobre as obras de intervenção necessárias nas muralhas e na capela do Castelo de Santa Maria da Feira. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, apelou ao envolvimento do mecenato.

A cerimónia oficial, que se realizou no Salão Nobre do Castelo, iniciou-se com a intervenção da presidente da Comissão de Vigilância do Castelo de Santa Maria da Feira, Conceição Alvim Ferraz, que sublinhou a importância da visita do Presidente da República. Após alguma contextualização histórica sobre as adversidades que o Castelo atravessou – nomeadamente o incêndio de 1722 no Paço dos Condes e o terramoto de 1755 que afetou a estrutura do património feirense – Conceição Ferraz explicou que a criação desta comissão ficou encarregue da competência da gestão corrente do Castelo. “Não passaram muitos anos desde as obras que aconteceram, mas os técnicos têm percebido que, em consequência das obras feitas, algumas deficiências ficaram e estão a danificar as muralhas. Temos fissuras nas muralhas e temos a capela que precisa de uma grande intervenção. Temos muita necessidade de fazer obras”, alertou a presidente da Comissão de Vigilância do Castelo, Conceição Ferraz.

