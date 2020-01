Inscrições até 9 de março

A resposta promovida pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, em parceria com a Casa dos Choupos, integra jovens, a partir dos 15 anos e seniores a partir dos 55 anos, em áreas que permitam a sua intervenção de forma ativa na comunidade, em particular em instituições locais, bem como a aquisição de competências e valorização do tempo. As inscrições para o Programa de Voluntariado Intergeracional estão abertas, até dia 9 de março, e as áreas com maior necessidade de intervenção de voluntários são: apoio aos seniores, infância e saúde.

Os interessados, jovens com mais de 15 anos e seniores a partir dos 55 anos, podem inscrever-se através do link: https://forms.gle/RtVBQvZ3H4MMXJDMA .

