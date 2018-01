Financiamento da requalificação pedonal do centro da Feira aprovado

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira anunciou a aprovação o financiamento do Projecto de Requalificação Pedonal do Centro da Cidade de Santa Maria da Feira, que contemplou a requalificação da Praça da República e intervenção nas ruas adjacentes, junto aos Paços do Concelho. O projecto tem um custo total elegível de 34.105,28 euros, e foi co-financiado pelo Programa Operacional Regional Norte, Portugal 2020 e União Europeia, através do fundo FEDER, no montante de 28.898,94 euros, sendo o restante valor suportado pela autarquia.

