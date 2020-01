Projeto de robótica da escolaglobal® conquista prémio da Fundação Ilídio Pinho

“STARBot” conquistou Menção Honrosa no valor de 2500€

A escolaglobal®, em Santa Maria da Feira, ganhou uma Menção Honrosa no valor de 2500€ na 16.ª edição do concurso nacional “Ciência na Escola”, da Fundação Ilídio Pinho, com o projeto “STARBot”.

O projeto de ciência “STARBot”, desenvolvido pela escolaglobal® durante ano letivo 2018/2019, valeu à instituição de ensino em Santa Maria da Feira uma menção honrosa na 16.º edição do concurso nacional “Ciência na Escola”, da Fundação Ilídio Pinho. O prémio oferecido à instituição foi no valor de 2500€, valor que será utilizado para apoiar e investir na ciência da escola. O mote lançado pela Fundação Ilídio Pinho para o desenvolvimento dos projetos de ciência do ano letivo anterior foi “Ciência na Escola ao Serviço do Desenvolvimento de Portugal”. Neste sentido, ao fazer-se valer da inteligência artificial, o “STARBot” tenta responder ao problema da deteção de objetos em locais inacessíveis. O projeto “STARBot” consistiu na criação de um protótipo que permitisse aos alunos encontrar e recolher objetos, de forma a que compreendessem a importância de robôs similares.

