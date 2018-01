“Se puder construir cavalos de madeira até ser velhinho, é isso que vou fazer”

Manuel Santos é mecânico de profissão, mas no coração existe uma outra paixão que se sobrepõe: os cavalos. É nas horas vagas da oficina, em Mozelos, e à noite, em casa, que a magia acontece: com os bisturis na mão, o mecânico constrói cavalos de madeira, bases e ambientes, recriando cenários que relembram as aventuras de filmes de cowboys.

Depois de se ter dedicado à criação de cavalos de porte real, que a falta de espaço e as economias lhe tiraram possibilidade de continuar a fazer, é nestas peças que o construtor de cavalos continua a marcar o seu gosto e afeição por este animal selvagem, enquanto procura um sítio onde possa expor as suas obras e trazer visibilidade ao trabalho que tem sido, até agora, mantido na vitrine do seu escritório, à espreita de uma oportunidade para se dar a conhecer.

