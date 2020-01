Pulseira eletrónica por violência doméstica

Homem de 47 anos já tinha sido alvo de investigação por violência doméstica

O Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Santa Maria da Feira, no passado dia 3 de janeiro, deteve um homem de 47 anos pelo crime de violência doméstica, em Santa Maria da Feira.

Na sequência de uma denúncia por violência doméstica, os militares deslocaram-se à casa do arguido para fazer cessar as agressões e ameaças de morte contra a sua companheira de 47 anos e filha menor, de 13. O arguido tentou estrangular a sua companheira e ameaçou de morte a sua filha exercendo violência física e psicológica. O detido já tinha sido alvo de investigação por violência doméstica, sendo que, em outubro de 2019, foi decretada a suspensão provisória do processo ao arguido por 18 meses, mediante o cumprimento de injunções e regras de conduta, nomeadamente, não ofender a vítima física e psicologicamente bem como a obrigação de se submeter a tratamento ao alcoolismo e não consumir bebidas alcoólicas.

