Quatro feridos em despiste na A1

Vítima de 24 anos foi transportada para o Hospital de Gaia em estado grave

No passado dia 14 de dezembro, uma mulher de 24 anos ficou ferida com gravidade, na sequência de um despiste de um carro, na A1, sentido norte/sul, em Santa Maria da Feira. No mesmo acidente, um homem de 32 anos, e outras duas pessoas ficaram feridas, duas das quais foram assistidas pelos bombeiros no local, mas deslocaram-se ao hospital pelos próprios meios. O alerta foi dado por volta das 02h30. Foi necessária a intervenção de uma equipa de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários de Lourosa.

