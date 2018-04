Queima do Judas na Rua da Velha juntou gerações

Foi no passado Sábado, 31 de Março, que a Queima do Judas chegou à Rua da Velha, como já acontece desde 2016, e juntou miúdos e graúdos em torno da tradição. O “Sábado de Páscoa” ficou, assim, marcado pelo programa diverso, que arrancou pelas 15h00. Os mais novos puderam observar a construção e queima de um “mini-Judas” da parte da tarde, que contou ainda com jogos tradicionais, e com muita animação, a cargo das Marionetas da Feira e das bandas “Never End” e “Dilema”. O final da noite ficou reservado para o fogo de artifício e para o acender da tradicional fogueira, às 23h59.

