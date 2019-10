Recolha de donativos para restaurar Nossa Senhora de Campos

Uma Comissão composta por Maria José, Eugênia Cavaco, José Santos, José Roberto, Manuel Sousa, Rogério Almeida, Manuel Cavaco, Américo Correia e Roberto Carlos Reis, está a levar a efeito a recolha de donativos, para se proceder à reparação da Imagem da Nossa Senhora de Campos, bem como à execução de duas réplicas de imagens da mesma, existentes na Misericórdia da Feira. Neste sentido, o colectivo solicita o apoio de toda a Comunidade e Beneméritos para a concretização deste projeto, uma vez que “a preservação do Património é uma das mais nobres missões cometidas às sociedades contemporâneas” – lê-se, em comunicado. A intervenção nesta imagem constará do restauro das madeiras e limpeza da Imagem de Nossa Senhora me Roca com Menino.

A Comissão pretende também levar a efeito a Reprodução de Nossa Senhora de Campos em madeira que estava no interior da Misericórdia, juntamente com as Imagens de S. Francisco, S. Sebastião, e S. Nicolau no retábulo do altar-mor da igreja da Santa Casa da Misericórdia da Feira. Pretende-se ainda a reprodução da imagem de barro constante na fachada da mesma Igreja. O trabalho de limpeza, conservação, restauro e reprodução estará a cargo da Casa Arte Sacra Fânzeres.

