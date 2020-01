Recuperada viatura usada em atropelamento de polícia

A PSP recuperou um automóvel que terá sido usado para atropelar um agente policial, em Santa Maria da Feira, informou, no passado dia 21 de janeiro, a fonte policial.

Em comunicado, a PSP refere que a viatura foi recuperada no domingo, às 04h20, uma hora e meia depois de o agente ter sido atropelado, durante uma operação de fiscalização rodoviária naquela cidade. De acordo com a PSP, o condutor da viatura, ao ser mandado parar para ser fiscalizado, “desobedeceu ao sinal de paragem” e “acelerou a sua marcha” na direção do polícia que, apesar de se ter tentado desviar, foi atingido na zona da bacia.

