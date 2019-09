Reformado assalta cliente de hipermercado

Homem terá aproveitado momento de distração para furtar um saco que continha documentos e dinheiro

Um homem de 74 anos, reformado, foi identificado pela PSP de Santa Maria da Feira por suspeita de furto no parque de estacionamento de um estabelecimento comercial.

O idoso terá aproveitado um momento de distração do lesado para furtar uma sacola que continha documentos e dinheiro. Segundo as informações apuradas pelo Jornal de Notícias, o cliente do hipermercado tinha acabado de efetuar as compras e quando chegou à viatura, que se encontrava no parque de estacionamento, viu que a mesma tinha um dos pneus furados. Para aferir o que se passava, colocou a sacola no chão e afastou-se um pouco para verificar o estado do pneu. Sem se ter apercebido, a mesma foi de imediato furtada. Momentos depois, acabou por perceber que a sacola tinha sido furtada e comunicou o sucedido à PSP.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.