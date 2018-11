O regresso ao Imaginarius

O Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira abre, de 15 de novembro a 15 de janeiro de 2019, as candidaturas para a Call de Apoio à Criação Local e para o concurso de criações artísticas Mais Imaginarius. Os projetos selecionados serão apresentados na 19ª edição do Festival.

A Call de Apoio à Criação Local destina-se ao apoio de artistas, associações e companhias locais/naturais ou residentes no concelho de Santa Maria da Feira para a criação em residência de performances originais, focadas na interação com o espaço público. A Call contemplará quatro projetos, dois provenientes de entidades associativas e dois de artistas/companhias locais, atribuindo um valor monetário de quatro mil euros para a criação, desenvolvimento, produção, deslocações e apresentações no âmbito do Imaginarius 2019.

A direção do Imaginarius avaliará as propostas com base na originalidade, interação com o público/espaço público, multidisciplinaridade dos coletivos artísticos, apresentação de um projeto de mediação e capacidade de circulação nas rotas de difusão nacionais e internacionais.

