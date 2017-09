Regresso às aulas: pais preocupados com o custo da educação

A FAPFEIRA, Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho de Santa Maria da Feira, está de portas abertas para apoiar todos os pais. Luís Barbosa, o seu presidente, destaca ao Jornal N algumas das maiores preocupações dos pais no início do ano lectivo e destaca projectos que podem interessar aos encarregados de educação.

Custos elevados

Os encarregados de Educação continuam a destacar os “custos a suportar com a educação dos filhos”, como uma das maiores dificuldades,” sobretudo nas famílias monoparentais pois os manuais escolares são caros”.

Horários desajustados

Outra das grandes preocupações dos pais é conciliar a vida familiar com os horários escolares. “Os horários escolares estão mais ajustados às necessidades dos recursos humanos das escolas do que às necessidades das crianças e laborais dos pais e de tempos de maturação das aprendizagens” – sublinha a FAPFEIRA.

Condicionantes de acesso

ao ensino superior

A nota como única condicionante ao acesso ao Ensino Superior continua a preocupar os encarregados de educação, sobretudo quando se afasta do “saber efectivo”. “O peso excessivo que as condicionantes do acesso ao ensino superior impõem ao nível do processo de ensino, aprendizagem do Português. Onde impera o paradigma da nota em detrimento do saber efectivo, afectivo e significativo. Do saber estar e cívico”.

Ainda os TPC’s

A FAPFEIRA sublinha o “excesso de trabalhos para casa tendo em conta a carga de horários escolares em contexto de ensino”, como um dos desafios que enfrentam os encarregados de educação.

Psicólogos e Educadores sociais

n Embora “todas as escolas do concelho estejam servidas por psicólogos, há equipamentos que têm psicólogos a meio tempo. Mas este apoio nunca é demais. Era importante introduzir a figura do Educador social, já que há hábitos sociais determinantes para o desenvolvimento que podem ser melhorados, mas que não é possível ensinar em sala”.

Período crítico na Alimentação

O regresso às aulas é o período mais crítico na alimentação das crianças e jovens, “quando os jovens saem do período de férias onde comem desenfreadamente, há o choque que é significativo, esta é a fase onde há mais reclamações sobre a alimentação nas escolas”. Muitas vezes é necessário tempo para esta adaptação, mas em alguns casos “há motivos para queixas, especialmente no que diz respeito à confecção dos alimentos”.

