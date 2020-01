Manuel Marques, mais conhecido como “Rei da Fogaça” é o proprietário do seu negócio. O projeto conta com 20 anos. O “Rei da Fogaça” anda por todo o país e, por países da Europa em várias feiras medievais e outros eventos. Manuel Marques tem uma presença assídua em Santa Maria da Feira em dois eventos de grande dimensão, a Festa das Fogaceiras e a Viagem Medieval em Terra de Santa Maria. A fogaça acompanha Manuel Marques há 50 anos. “Levo a fogaça a todos os cantos do país”, afirma Manuel Marques. O proprietário leva a fogaça pelo país fora com o intuito de a divulgar. “