Reinado de D.Fernando dá corpo á Viagem Medieval

“Os eventos do calibre da Viagem Medieval têm de estar preocupados em conquistar mais felicidade nos visitantes, ao invés de alcançar um maior público em número”

Paulo Sérgio Pais, director-geral da empresa municipal Feira Viva – Cultura e Desporto, em entrevista

Joel de Oliveira

Santa Maria da Feira está prestes a recuar à Idade Média, levando os milhares de visitantes esperados ao reinado de D. Fernando, O Belo Inconstante, através da maior recriação histórica da Europa, a Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, que, este ano, acontece entre 31 de julho e 11 de agosto. O centro histórico da cidade feirense “veste-se a rigor” para estes 12 dias de regresso ao passado, com 1 600 performances, seis praças de animação, 22 áreas temáticas interativas e expositivas, espetáculos de grande formato e cortejos temáticos que proporcionarão experiências únicas e verdadeiras aulas vivas deste episódio da História de Portugal. A inauguração do recinto está marcada já para a próxima quarta-feira, e na semana em que guerreiros, monarcas e cavaleiros voltam a repovoar o centro histórico fogaceiro, o Jornal N esteve à conversa com Paulo Sérgio Pais, director-geral da Empresa Municipal Feira Viva – Cultura e Desporto, entidade organizadora do evento, no sentido de descobrir quais as grandes novidades reservadas para a edição de 2019 da Viagem Medieval.