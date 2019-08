Reinado de D. Fernando domina Feira até 11 de Agosto

Abertura oficial ocorreu na Praça da Nau, pelas 15h00

Santa Maria da Feira acolhe a 23.ª “Viagem Medieval”, este ano apostada em recriar com mais de 2.000 pessoas e 1.600 performances o reinado de D. Fernando, de cognome “Formoso”, “Belo” e “Inconstante”. Com entrada paga durante a tarde e a noite, o evento que decorre até ao dia 11 de agosto ocupa 34 hectares no centro histórico da cidade e reparte-se por diversos palcos, seis praças de restauração e 22 áreas temáticas interativas ou expositivas – algumas das quais obrigando a um pagamento adicional.

O investimento global é de 1,5 milhões de euros e, segundo a organização, o evento já é autossustentável, contribuindo também para a autonomia financeira das dezenas de coletividades locais envolvidas na realização da Viagem – seja dinamizando tabernas, por exemplo, ou protagonizando espetáculos e outras atividades. Paulo Sérgio Pais, diretor-geral da recriação organizada pela Câmara da Feira, empresa municipal Feira Viva e Federação das Coletividades de Cultura e Recreio da Feira, realçou que “mais de 80 % dos conteúdos criados em exclusivo para a Viagem Medieval são apresentados por associações do concelho”.

Entre as novidades da 23.ª edição inclui-se a criação de um novo pórtico de acesso ao recinto, na zona do Carvalhal, o que resulta de um investimento de 30.000 euros.

