Reportagem: Os passos da dança urbana em Santa Maria da Feira

A primeira edição do LOOP – Festival de Danças Urbanas chega a Santa Maria da Feira no próximo dia

11 de Novembro. O Cineteatro António Lamoso será o palco e a casa de um programa completo, que contempla não só a vertente de espectáculo e artística, como também o lado educativo, prático e esclarecedor das conferências e workshops. O Jornal N acompanhou uma sessão de ensaios na Academia All About Dance e falou com Melissa Sousa, responsável pela organização do evento, para conhecer os moldes sob os quais o Festival foi pensado, bem como o seu objectivo e os criadores a quem pretende dar voz.

As danças urbanas encontram a sua origem em território americano. O termo surgiu do povo, das festas de rua, e reúne em si estilos como o Hip-Hop, o Breakdance e o Freestyle. Existem teorias que ligam a origem da dança urbana à crise dos anos 20, quando músicos e bailarinos profissionais desempregados se viram obrigados a utilizar a rua como o seu próprio palco. O LOOP surge não só desta necessidade de “criar uma casa para as danças urbanas”, mas também do desejo de instruir e educar um público que, até agora, não tinha muitas oportunidades para assistir a um espectáculo deste tipo. “As danças urbanas sempre foram um bocado postas de parte. O LOOP aparece, numa primeira instância, de uma necessidade que existe de informar e sensibilizar o público, para trazer uma perspectiva nova e diferente sobre o que realmente são as danças urbanas. Muitas vezes são associadas a hobbies ou a danças de rua, e isso nem sempre é verdade. Considero que no paradigma actual, as danças urbanas acabam por ser um pouco marginalizadas. Tanto o contemporâneo como o lado mais clássico, sempre tiveram um espaço e uma voz no palco. Isto segue uma tendência que já surgiu há algum tempo, originada por cidades como Paris, Nova Iorque e Barcelona. A minha intenção com o LOOP é, de uma forma simples, organizar cada criador de danças urbanas, que já há muito tempo tem tentado submeter os seus trabalhos a teatros ou a outros locais de interesse, mas que por vários motivos, acabam por não ter um espaço onde se possam expor. Reunimos criadores que têm uma voz, uma palavra a dizer, e encaixam dentro deste conceito. Queremos ser uma casa no palco para as danças urbanas e tornar isto um movimento afluente, tornar isto não só num momento de partilha, mas também num espaço educativo, sobre os bailarinos urbanos e o trabalho que desenvolvemos” – considera Melissa Sousa, responsável pela organização.

Leia mais na edição impressa do Jornal N