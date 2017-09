Requalificação da Quinta do Castelo arranca em Fevereiro

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira anunciou que vai arrancar em Fevereiro de 2018 com as obras de requalificação na Quinta do Castelo, no valor de 2,2 milhões de euros.

A requalificação implicará a recuperação das grutas artificiais e do lago da propriedade, valorização da componente florestal dos seus quatro hectares com valências novas como percursos pedonais, recursos cénicos e estruturas que facilitem campismo e estacionamento temporários.

Segundo Emídio Sousa, “o investimento na requalificação da Quinta do Castelo decorre da necessidade de valorização de um património natural e cultural do Concelho de Santa Maria da Feira, intimamente relacionado com o Castelo da Feira, e será uma importante ação no contexto do novo espaço público, mais verde e mais inclusivo, que queremos colocar à disposição dos nossos munícipes e visitantes. O projecto representou um desafiante exercício para a preservação da memória e identidade do espaço, compaginando estes objetivos matriciais com as necessidades de um futuro sustentável, nomeadamente ao nível dos custos de funcionamento e manutenção do espaço”.

