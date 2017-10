O Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, foi autorizado a realizar obras de requalificação no serviço de urgência, no valor de cerca de 1,8 milhões de euros, de acordo com uma portaria publicada ontem em Diário da República. A administração irá submeter o contrato com o vencedor do concurso público ao tribunal de Contas para avançar com a obra.

Saiba mais na edição impressa de 16 de Outubro