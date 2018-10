Reviver a tradição das colheitas

Muita castanha, vinho e danças de roda na escapelada do Rancho S. Cristóvão Nogueira da Regedoura, este ano, com o pátio da sede da colectividade a servir de eira.

Castanha, broa e vinho foram os condimentos usados pelo Rancho Folclórico São Cristóvão de Nogueira da Regedoura para animar a noite da escapelada que, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, decorreu à roda do canastro contiguo à sede da colectividade no primeiro sábado de Outubro. Para além da população em geral marcaram presença neste convívio personalidades da política local. Na desfolhada, propriamente dita, participaram os elementos do Rancho Folclórico e alguns populares. A eira improvisada no pátio da colectividade, na Rua da Regedoura, foi o local escolhido. Durante a desfolha os elementos do rancho, respeitando a tradição, cantaram músicas características dessas noites em que os nossos antepassados se juntavam à roda das espigas. Os cantares, ao que clarificou Rosa Silva, cantadeira do Rancho Folclórico, tinham por função congregar os moradores de diversos lugares para ajudarem na labuta. Os Milhos Reis foram o pretexto para a troca de mimos “beijos” entre os presentes. Depois da desfolhada os elementos do Rancho S. Cristóvão dançaram e convidaram, para a roda, muitos dos populares presentes. Entre as gentes encontravam-se muitos amantes do folclore, grande parte antigos elementos do Rancho. Foram servidas castanhas e vinho o repasto característico desta iniciativa.