Ricardo Brito quer “ser a voz de todos os jovens” de Santa Maria da Feira

egunda-feira, foram apurados os resultados oficiais do projecto Jovem Autarca. Com a obtenção de 447 votos, num total de 3934 votos válidos, Ricardo Brito foi o escolhido pelo eleitorado jovem feirense para o cargo. Aos 16 anos, o jovem de Rio Meão admite sempre ter tido um “paladar especial” pela política. Frequenta o 11º ano da Escola Secundária de Santa Maria da Feira, na vertente de Humanidades, e traz no seu programa uma aposta forte na educação, que descreve como “o pilar” de qualquer sociedade. Admira a “dinâmica” que Emídio Sousa trouxe a Santa Maria da Feira, e quer romper com “a política dos insultos”, de forma a ser “um exemplo para os mais velhos”. O jovem já foi contactado pela JSD de Rio Meão, e o convite ficou em espera, até à conclusão do mandato.

Como é que surge a tua vontade de participar no projecto Jovem Autarca?

Sempre tive um paladar especial pela política, e este projecto vai ao encontro disso. Já o ano passado era para me ter candidatado, mas foi um ano de adaptação ao ensino secundário e decidi não arriscar. Este ano tive o apoio dos meus amigos, dos meus professores, e avancei com a candidatura.

Alguma vez imaginaste ter este resultado?

Quando se avança num projecto desde género, devemos encará-lo com o pensamento equilibrado. Não nos podemos apresentar com confiança excessiva ou negatividade elevada. Temos de estar sempre dispostos a abraçar tanto a vitória como a derrota. No fundo, todos os participantes acabam por ganhar, porque esta é sempre uma experiência de aprendizagem, há toda uma mescla de vivências que tiramos deste projecto e é algo que ficará no nosso currículo.

