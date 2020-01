Road To FIMUV inicia com a “9ª Sinfonia de Beethoven”

No ano de comemorações dos 250 anos sobre o nascimento de um dos maiores compositores de todos os tempos (Beethoven), decorreu no dia 19 de janeiro, o Concerto de Abertura inserido na programação do 43º Road to FIMUV, Festival Internacional de Música de Paços de Brandão, em parceria com a Festa das Fogaceiras 2020, no Grande Auditório do Europarque, em Santa Maria da Feira.

Este espetáculo, que contou com a participação do elenco da Orquestra Filarmónica Portuguesa, dirigida pelo maestro Osvaldo Ferreira, uma das mais aclamadas orquestras sinfónicas portuguesas, convidou o Coro de Câmara de Berlim (Philharmonischer Kammerchor Berlin) e quatro solistas, entre os quais Sarah Behrendt (soprano), Lisa Wedekind (mezzo-soprano), Raphael Wittmer (tenor) e Christian Oldenburg (barítono), para uma interpretação da última sinfonia deste genial compositor, a Sinfonia nº 9 em Ré menor, Op. 125, “Coral”.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.