Rua D. Manuel… “de segunda”

Os moradores da Rua D. Manuel II, outrora apelidado de “Bairro da Misericórdia”, em Santa Maria da Feira, denunciam os vários buracos existentes no pavimento anterior do lugar, e que, segundo vários queixosos, condicionam a circulação e segurança da população residente: cerca de vinte pessoas, na sua maioria idosos. A situação, essa, arrasta-se há já “mais ou menos seis anos”. “Esta é uma situação que já se arrasta há mais ou menos seis anos. Pedimos a colocação de um tapete nesta zona, inclusive chegou a cá estar um engenheiro a tirar as medidas, mas nenhum trabalho foi feito até ao momento. Estamos fartos de promessas” – afirma Manuel Lopes, um dos moradores do lugar. O problema não fica por aqui. Dos Invernos, os moradores recordam os lençóis de água que se acumulam à sua porta, e as poças de água, que acabam por preencher os vários buracos e desníveis presentes no arruamento. “As águas também não são um tema fácil. Há buracos em que a água empoça. Aliás, há vizinhos que de Inverno quase que têm de entrar em casa de helicóptero, dado o tamanho das poças que muitas vezes se veem em frente às casas. Esta rua é uma calamidade. Há uma outra senhora idosa que já quase caiu à porta de casa, por causa de um destes buracos” – dizem os moradores.

