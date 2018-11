Rui Paixão no Imaginarius

Na próxima sexta-feira, dia 16, Rui Paixão, o único palhaço português no Cirque du Soleil, estará à conversa no Imaginarius Centro de Criação (ICC) para falar sobre dramaturgia, transfiguração, imitação e movimento, no âmbito na sua residência artística no ICC. O artista partilhará, numa conversa informal agendada para as 18h00, o seu método de criação de personagem e o processo de trabalho com a companhia Cirque du Soleil.

Será um momento de diálogo e partilha sobre o desenvolvimento de construção de uma personagem original para a maior companhia de circo do mundo e, principalmente, dos métodos utilizados por Rui Paixão para a sua composição. A audição, a atribuição da personagem, as vontades dos diretores do espetáculo, a contraproposta criativa e as duas visitas profissionais à sede do Cirque du Soleil para testes de figurinos e apresentação do primeiro esboço do personagem serão certamente alguns dos momentos que o artista irá partilhar com público presente.

Os interessados em participar devem efetuar a sua inscrição, gratuita, através do endereço eletrónico cc@imaginarius.pt ou dos telefones 256 331 075 e 960 455 119.