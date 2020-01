Santa Maria da Feira acolhe 3.ª conferência de Marketing Digital

No próximo dia 21 de fevereiro, no auditório do Isvouga

É com uma nova identidade visual que surge a 3.ª Conferência Marketing Digital Centro e Norte de Portugal, onde se destaca a restruturada imagem figurativa.

A 3.ª edição da Conferência de Marketing Digital centrar-se-á na partilha de conhecimentos e experiências sobre “Content Marketing, Online Advertising, Webanalytics” e as novas tendências da comunicação, marketing digital e eCommerce.

Para debater os temas com os participantes estão já confirmados os oradores Paulo Henrique Ferreira (Founder e CEO da empresa brasileira Barões Digital Publishing), Ana Bicho (CEO da Adclick), Alexandra Carreira (Head of Marketing and Communications da JP Sá Couto), João Pintado (Head of Digital Marketing da PECOL, S.A.), Márcio Miranda (Digital Marketing Manager na DELTA Q), Marco Brandão (Diretor Técnico de Marketing Digital na LOBA.cx, agência de marketing digital do ano pelo segundo ano consecutivo), e João Henrique Costa (Sénior Marketing Manager na Ubiwhere). A organização prevê fechar o painel de oradores com outros nomes de referência muito brevemente.

