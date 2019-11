Santa Maria da Feira atenta nos 40 anos do SNS

“O Passado, o presente e o futuro” em debate na Biblioteca Municipal

Na próxima sexta-feira, dia 15 de Novembro, pelas 21h30, a Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira acolherá a sessão “40 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS): o passado, o presente e o futuro!”, com entrada livre. Como palestrantes, a iniciativa receberá o Professor Doutor Correia de Campos, antigo Ministro da Saúde, o Doutor Nunes de Sousa, médico de família do ACES Feira/Arouca, e também Emídio Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. A conversa será moderada por Paulo Sérgio Gonçalves, jornalista da Rádio Clube da Feira. O debate é uma organização da Liga de Amigos – Terras de Santa Maria, e tem como parceiros a Câmara Municipal e também o Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga.

