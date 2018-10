Santa Maria da Feira atrai Faurecia

A empresa francesa do setor automóvel Faurecia vai instalar-se, já no primeiro semestre do próximo ano, numa nova unidade administrativa e de desenvolvimento em Santa Maria da Feira, na zona industrial do Roligo, na freguesia de Espargo.

Esta mudança de instalações resulta da deslocalização de 300 trabalhadores dos serviços administrativos, marketing, comunicação e logística, que virão da Europa Ocidental e Norte de África, assim como de São João da Madeira num investimento de cerca de 6 milhões de euros por parte da empresa.

A nova unidade, que irá acolher, para além destes 300 trabalhadores deslocados 100 novos postos de trabalho já tem 50 pessoas no local a trabalhar no início da obra.

