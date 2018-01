Santa Maria da Feira integra projecto Get Forward

A Câmara Municipal aprovou a parceria com a Fundação da Juventude no âmbito do projecto

Get Forward. Cristina Tenreiro, vereadora da Educação, explicou que este é “um projecto de

inovação social, em parceria com a Fundação da Juventude e a Santa Casa da Misericórdia, de

que nós somos parceiros.

A vereadora esclareceu que é um projecto no qual o município “tem interesse” porque é

dirigido a jovens entre os 18 e os 25 anos, e mais direccionado para a população com mais

fragilidade social”. A ideia procura estimular o desenvolvimento pessoal, a integração social e a

empregabilidade dos jovens através de iniciativas como a capacitação ao nível das

competências pessoais, o acompanhamento social através de Mentores e a promoção da

primeira experiência no mercado de trabalho.

