No passado dia 29 de Dezembro

Terminou no passado domingo, dia 29 de Dezembro, a iniciativa Natal no Mercado, que ocupou o Mercado Municipal de Santa Maria da Feira durante todo o mês de Dezembro. Depois do sucesso da primeira edição, em 2018, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira voltou a promover o “Natal no Mercado”, qualificando a experiência de vivência e de visita ao Centro Histórico de Santa Maria da Feira, não só aos residentes, mas também aos milhares de visitantes nacionais e internacionais que neste período festivo acorreram à cidade feirense, atraídos pelo maior parque temático de Natal do país, o Perlim.

