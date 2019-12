Selecionadas as quatro criações artísticas locais para Imaginarius 2020

Call – Apoio à Criação Local

São já conhecidas as quatro criações artísticas locais, selecionadas no âmbito da Call – Apoio à Criação local, para integrar a programação da 20.ª edição do Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua que irá decorrer, entre 28 e 31 de maio de 2020, no espaço público de Santa Maria da Feira, com o tema “O(s) Mito(s)”. “Despojos da Torre de Babel”, de Alexandra Couto, e “Playground”, de Catarina Campos e Melissa Sousa, foram os projetos selecionados na “categoria” Artistas/Companhias. De associações do concelho foram selecionadas as criações “Universo Reverso”, da associação Mercador de Fábulas, e “Urban Pantheon”, da associação Sótão do Vizinho.

A Call – Apoio à Criação Local surge na sequência da política do Município de Santa Maria da Feira de apoio, valorização e envolvimento dos agentes culturais locais num projeto com a dimensão e qualidade artística como o Imaginarius. A cada uma destas criações artísticas originais será atribuída uma bolsa de apoio, no valor de 4 000 euros para a criação, desenvolvimento, produção, deslocações e apresentação na 20ª edição do Imaginarius.