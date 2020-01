Sessões de sensibilização nas escolas sobre o bem-estar animal

No passado dia 22 de janeiro, quarta-feira, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira levou a cabo duas sessões de sensibilização sobre o bem-estar animal na EB Dr. Ferreira de Almeida. A iniciativa contribuiu para a consolidação das aprendizagens dos alunos sobre como agir com os animais de estimação e aqueles que encontrarem abandonados.

Em duas sessões de sala cheia, o vereador do Pelouro do Ambiente, Vítor Marques, e o veterinário municipal, Rui Jardim, abordaram, junto dos alunos da EB Ferreira de Almeida, vários temas relacionados com animais de estimação, nomeadamente conselhos antes de adoção, cuidados básicos, controlo da população animal (campanha municipal de esterilização), microchip e importância da prevenção do abandono animal, assim como o trabalho realizado no Canil Intermunicipal da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria e as campanhas de adoção responsável e gratuita de animais de companhia.