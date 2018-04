Simulacro de acidente com camião cisterna militar na Feira

No dia 21 de Abril a Força Aérea e a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vão realizar um simulacro de acidente com um camião Cisterna militar. O simulacro terá lugar na Rua 25 de Abril, em Santa Maria da Feira, e tem como objectivo sensibilizar os vários intervenientes para questões de segurança e treinar procedimentos de socorro perante acidentes desta tipologia. Também serão simuladas consequências múltiplas de um acidente deste tipo em zona urbana, de modo a treinar a articulação operacional entre todos os intervenientes, tendo em conta as capacidades e responsabilidades de cada um. O exercício conta com a colaboração do Aeródromo de Manobra N.º1 (em Maceda), da autarquia e dos demais agentes de Protecção Civil da região.

