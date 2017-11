Sofia Pais integra a Escola de Jovens Líderes do Conselho Nacional da Juventude

Sofia Pais, eleita primeira Jovem Autarca de Santa Maria da Feira, integra a Escola de Jovens Líderes do Conselho Nacional da Juventude. Do grupo fazem parte 12 jovens portugueses que se destacaram em diferentes áreas na sociedade. Ao longo da passada semana os jovens estiveram em contacto directo com órgãos políticos nacionais e europeus, órgãos de comunicação social, e líderes do sector empresarial e social.