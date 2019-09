“Sons no Património” no Mercado Municipal

Iniciativa – promovida pela AMP – irá marcar presença em Santa Maria da Feira com o grupo musical “Danças Ocultas” no dia 27 de setembro

A Área Metropolitana do Porto (AMP) vai realizar o “SONS NO PATRIMÓNIO”; um evento em rede, promovido pela AMP, que regressa em 2019 para a sua segunda edição, propondo a música como veículo de aproximação das pessoas ao património e de celebração dos lugares patrimoniais do território ao longo de quatro dias, entre os dias 26 e 29 de setembro. No dia 27 de setembro, sexta-feira, o grupo musical, “Danças Ocultas”, irá atuar no Mercado Municipal pelas 21h30.

A reedição desta proposta materializada em 2018 floresce da vontade da Área Metropolitana do Porto em valorizar o património dos dezassete municípios que a integram, sustentando apostas recentes no setor cultural, tais como a criação da Plataforma PIN e disponibilização dos Roteiros do Património Cultural da AMP e do Mapa do Património Cultural Material e Imaterial da AMP.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.