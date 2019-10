Telmo Ferreira selecionado para criação artística conjunta entre Portugal e França

Geminação entre Joué-Lès-Tours e Santa Maria da Feira

A Call conjunta lançada pelos Municípios de Santa Maria da Feira, Portugal, e Joué-Les- Tours, França, e pelo Imaginarius Centro de Criação e 37ème Parallèle, no âmbito das comemorações do 30º aniversário da geminação entre estas duas cidades, anunciou o vencedor: Telmo Ferreira é o artista local selecionado de entre as 10 candidaturas apresentadas.

Neste âmbito, Telmo Ferreira vai iniciar a residência para redação do projeto com a direção artística francesa, entre 19 e 23 de novembro, em Joué-Lès-Tours, e em Santa Maria da Feira, de 26 a 30 de novembro. Esta residência resultará numa criação artística em espaço público, com artistas portugueses e franceses, sob o tema “Mito”, a apresentar, em estreia absoluta, no 20.º Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua, de 28 a 31 de maio de 2020, e no 23.º Les Années Joué – Festival de Artes de Rua, entre 5 e 7 de junho de 2020.

